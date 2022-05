Ferry T. doodde Renée (23) en stak haar vervolgens in brand: 18 jaar cel en tbs

Vriendin­nen vonden vermoorde Knut (55) op gruwelijke wijze terug: 'Z'n borst zat onder bloed’

Nadat ze twee dagen niets van hem hebben vernomen, weten zijn hartsvriendinnen al genoeg: het is mis met hun goedlachse Knut (55). Ze nemen poolshoogte en vinden de Capellenaar dood in zijn slaapkamer. Een jaar later weten ze nog steeds niet wie hem op brute wijze heeft vermoord. Werd zijn hunkering naar liefde Knut fataal?

29 mei