Festivalgangers van Lowlands helpen bij opsporen moordenaar

Het is even een sprongetje: van feestende Lowlandsgangers in de zomer van 2016 naar een publicatie in een gerenommeerd wetenschappelijk tijdschrift over forensisch onderzoek in de kille februarimaand van 2019. Anouk de Ronde (28), promovendus bij de Hogeschool van Amsterdam en het Nederlands Forensisch Instituut, legt het uit. ,,Ik kwam in 2016 met een onderzoeksvoorstel. We wilden weten of we meer informatie uit vingerafdrukken konden halen dan alleen de lijntjes waarmee de identiteit van de donor kan worden vastgesteld. Ook de locatie van de vingerafdrukken en de richting waarin ze gezet zijn geven informatie over wat er gebeurd is, was het idee.''