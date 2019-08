Festivals vallen deels in het water, volgende week gaat de zon vaker schijnen

Zaterdag trekt de meeste regen over het oosten van het land. ,,Waarschijnlijk heeft festival Decibel Outdoor in Hilvarenbeek ook een regenachtige dag, in de namiddag breekt misschien even de zon door”, meldt Lankamp. In het westen en noordwesten van het land komt ‘s middags de zon wat vaker tevoorschijn en ook op Lowlands in Biddinghuizen schijnt een (voorzichtig) zonnetje. Er valt nog wel een enkele bui.