Fieldlab: Sportwedstrijd met halfvol stadion onder voorwaarden prima te doen

coronavirus LIVE | RIVM: 8713 nieuwe besmettin­gen, aantal coronapa­tiën­ten in ziekenhuis iets toegenomen

16:31 Het RIVM telde vandaag 8713 nieuwe besmettingen. Het aantal in de ziekenhuizen is iets toegenomen: er zijn 2611 patiënten met Covid-19 opgenomen, veertien meer dan dinsdag. Op de ic’s liggen nu 814 patiënten, zes minder dag gisteren. Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot nu toe twaalf meldingen ontvangen van bloedstolsels in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes na vaccinatie met AstraZeneca. Het gaat om vier extra meldingen in de laatste twee weken. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je ons vorig liveblog terug.