Fietsers slachtoffer van aanrijdingen; daders op de vlucht

UpdateIn Sittard is een fietser overleden die was aangereden op de Straatsburglaan. De vrouw die het dodelijke ongeluk veroorzaakte, sloeg op de vlucht, botste tegen een huis en raakte twee andere auto's. Ze kon vervolgens worden aangehouden.

Het ongeluk had plaats rond 03.40 uur vannacht. De 43-jarige bestuurster van de auto liep lichte verwondingen op aan haar gezicht. De auto is zwaar beschadigd. Of de vrouw had gedronken is nog onduidelijk. Ze zit voorlopig vast.

Groningen

Ook in Groningen werden fietsers aangereden waarna de automobilist zich razendsnel uit de voeten maakte. Een man en een vrouw raakten bij dat ongeval zwaargewond. Zij zijn naar een ziekenhuis gebracht. Over hun identiteit of de aard van hun verwondingen is nog niets bekend. Via Burgernet worden mensen opgeroepen naar de auto en de bestuurder uit te kijken.

Het ongeluk gebeurde in de Bornholmstraat, dat langs een industrieterrein loopt. Volgens de politie waren diverse mensen getuige van het ongeval. ,,We zijn met al deze getuigen in gesprek. Tevens regelen we voor hen slachtofferhulp'', aldus de politie.