Fietsersbond: overal 30 in bebouwde kom

In 80 procent van alle woonstraten geldt al een maximumsnelheid van 30. ,,Maar toch is binnen de bebouwde kom 50 nog steeds de norm. Als je de woonwijk verlaat, kom je auto's tegen die 50 rijden. Dat is veel te hard", zegt de bond.

Volgens hem is 50 kilometer per uur te gevaarlijk voor fietsers. De kans op ernstige verwondingen door een ongeval is bij 30 kilometer per uur 3,5 keer kleiner dan bij 50, aldus de Bond.