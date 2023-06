Fikse buien helpen amper tegen de droogte, neerslagtekort blijft stijgen

Dinsdag trok noodweer met stevige onweersbuien en hagel over ons land en viel er na een recordlange periode van 39 droge dagen in De Bilt flink wat regen. Vooral in het midden, oosten en zuidwesten plensde het stevig en kwam er op sommige plekken enkele tientallen millimeters regen uit de lucht. Lokaal zorgde dat voor flink wat wateroverlast. Het KNMI gaf voor een groot deel van het land code oranje af.

Door de hoeveelheid regen die er gisteren viel is het neerslagtekort gemiddeld over het land met ongeveer 5 millimeter gedaald, meldt Weerplaza. De kurkdroge grond kan al het water namelijk niet goed opnemen, waardoor het niet de grond inzakt maar vooral ook wegspoelt in riolen en sloten.

Zondag mogelijk weer 30 graden lokaal

Het huidige neerslagtekort bedraagt momenteel 158 millimeter en is redelijk gelijkmatig over het land verdeeld; in het zuidwesten is het 160 tot 180 millimeter, waar het oosten en noorden een tekort van 140 tot 150 millimeter kennen. In het recordjaar 1976 was het record op deze datum met 163 mm net iets meer.

Door het droge en zonnige weer verdampt er dagelijks zo'n 4 millimeter. Donderdag regent het in het zuiden en oosten langdurig maar in het westen blijft het nagenoeg droog en zonnig waardoor het neerslagtekort relatief gelijk blijft. Vrijdag is het tekort weer op hetzelfde niveau als dinsdag. Vanaf vrijdag is het droog en zonnig waardoor er dagelijks weer 3 tot 4 millimeter vocht uit de bodem verdampt en het neerslagtekort oploopt naar zo’n 185 millimeter in begin juli. Zondag kan het lokaal opnieuw 30 graden worden, en ook na het weekend wordt weinig regen verwacht.

Doordat er nagenoeg geen regen valt is er een vergroot risico op natuurbranden. In het hele land geldt fase 2, wat betekent dat er extra alertheid is op branden. Het is verboden om vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk te gebruiken. Weerplaza waarschuwt voor sigaretten en glas in de natuur, die ook voor vuur kunnen zorgen.

Volledig scherm Auto's rijden langzaam op de snelweg door hevige regenval. Noodweer met stevige onweersbuien en hagel trokken dinsdag over het land waardoor er een zware avondspits ontstond. © ANP