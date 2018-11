Filerecord bijna gesneuveld, avondspits één na drukste ooit

Het record van langste file werd op 11 december 2017 gevestigd. Toen stond er maar liefst 1.461 kilometer file in Nederland. ,,Boosdoener die dag was de sneeuw. Het extreme weer zorgde voor enorme vertragingen. Gek genoeg was er vandaag geen sprake van uitzonderlijke weersomstandigheden. De lengte van de files verbaast ons”, zegt Heleen de Geest van de ANWB Verkeersinformatie.

Allerheiligen

Volgens De Geest werd het bumper aan bumper-rijden vooral veroorzaakt door het grote aanbod van verkeer. ,,November is daarnaast altijd de drukste filemaand van het jaar, weinig mensen zijn nu op vakantie. Donderdag is ook de drukste dag van de week en vanwege Allerheiligen was er veel vakantieverkeer uit Duitsland onderweg. Dat zag je vooral terug in Gelderland, rond Arnhem stond het behoorlijk vast.”

De huidige top-3 wordt compleet gemaakt door de spits van 31 oktober 2017. ,,Ook toen speelde Allerheiligen -die dag is voor onze buurlanden een vrije dag- een belangrijke rol in het ontstaan van lange files.” Volgens De Geest is er tot nu toe vier keer een filelengte van ruim duizend kilometer gemeten. ,,Helaas bestaat de top-3 uit drie recente files, het wordt drukker op de wegen.”

Hoogtepunt

De avondspits van donderdag was rond 17.30 uur op het hoogtepunt, zo'n 250 vertragingen in met name de Randstad, Gelderland en Brabant zorgden voor 1135 kilometer file. In sommige gevallen was er volgens de ANWB zelfs een vertraging van dik 2,5 uur. Op de A2, A4, A9, A12, A27, A50 en A58 stond het muurvast. De A58 tussen Breda en Bergen op Zoom was ter hoogte van Roosendaal-Oost dicht na een ongeluk met een vrachtwagen en bestelbus. Het verkeer werd omgeleid via de A16 en A17.

Een vrachtwagen en bestelbus kwamen daar door onbekende oorzaak in botsing met elkaar. Er landde onder meer een traumahelikopter op de snelweg. Een van de bestuurders raakte gewond. Rond 21.00 uur waren alle files opgelost.