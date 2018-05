Filmende man aangehouden na verstoren reanimatie in Tilburg

Ook de dochter van het slachtoffer ontkwam niet aan de filmende omstander. Terwijl zij in gesprek was met een agente, kwam de man met zijn mobiel naar haar toe. De agente was er toen wel klaar mee en vroeg de man om het filmpje te verwijderen.



Hij deed in eerste instantie alsof hij de video ook echt had weggegooid, maar de agente vertrouwde het niet. De telefoon werd daarom in beslag genomen, zodat zij hem op het bureau zelf zou kunnen wissen.



Daar was de man het niet mee eens. Dat liet hij weten terwijl hij nog steeds hinderlijk bij het slachtoffer in de buurt stond. Agenten hielden hem daarom aan. Op het bureau bleek hij gedronken te hebben.



De man die onwel werd is na alle consternatie naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is volgens de politie zorgwekkend.