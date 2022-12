Filosoof vertrekt van universiteit om zwijgcultuur en ‘regelrechte klootzakken met nul berouw’

kobe kannibaal Bens halfzus Renée werd opgegeten door deze week overleden kannibaal: ‘Gevoel dat hij werd beschermd’

De Japanner die in 1981 de wereld schokte met de moord, verkrachting én het opeten van de Nederlandse studente Renée Hartevelt (24) in Parijs, is overleden. Nabestaande en halfbroer Ben Groenendijk (81) uit Heemstede reageert opgelucht. ,,De wereld is weer ietsje beter geworden.”

