FIOD en marechaussee mogen straks ook afluisteren en infiltrant inzetten

De marechaussee en bijzondere opsporingsdiensten als de FIOD gaan vanaf de zomer infiltranten inzetten en vertrouwelijke communicatie afluisteren. Deze werkwijze was tot nu toe alleen aan de politie voorbehouden, bij vermoedens van georganiseerde misdaad, ernstig inbreuk op de rechtsorde of terrorisme.

Dit is een gevolg van een wetswijziging die zonder veel ruchtbaarheid is aangenomen en later dit jaar van kracht wordt. Dat betekent dat bijvoorbeeld ook de Belastingdienst en de arbeidsinspectie voortaan undercoveracties en afluisterapparatuur mogen inzetten bij personen die worden verdacht van misbruik en fraude.



De verruiming van de wet is bedoeld om de georganiseerde misdaad effectiever te kunnen aanpakken, meldt de Volkskrant. ,,We hadden al een vaste en nauwe samenwerking met de politie'', aldus de woordvoerder van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). ,,Het verschil is dat we het straks zelfstandig mogen uitvoeren.''

Expertise ontbreekt nog

Niet alle opsporingsinstanties zullen de nieuwe mogelijkheden toepassen. In sommige gevallen, zoals bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ontbreekt de expertise nog. Andere diensten zijn te klein om te investeren in de benodigde opleiding, of zullen er te weinig gebruik van te maken. In die gevallen zal als voorheen een beroep op de politie worden gedaan.



Er is ook kritiek op de verruiming van de opsporingsmethoden. ,,Ik vind het schandalig dat hierover nauwelijks tot geen debat in het parlement en de media is gevoerd', zegt Vincent Böhre, directeur van de Stichting Privacy First. ,,Het gaat om een ingrijpende wetswijziging, die nog meer inbreuk mogelijk maakt op de privacy van burgers.'' Böhre vreest een steeds machtiger en alziende overheid.

Undercoverwerk transparant