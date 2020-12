Flair lanceert kerstactie om ontvoerde Insiya (6) naar Nederland te halen

Ruim vier jaar na haar ontvoering uit Amsterdam verblijft de 6-jarige Insiya nog altijd bij haar vader in India. En dat terwijl de rechter oordeelde dat ze terug moet naar haar moeder in Nederland. Daarom start vrouwenblad Flair vandaag, de internationale dag van de Mensenrechten, een campagne om de Nederlandse regering op te roepen tot actie.

Om precies 08.05 uur, het tijdstip waarop de toen 2-jarige Insiya op 29 september 2016 werd ontvoerd uit de woning van haar oma in Watergraafsmeer in het stadsdeel Oost, gaf Flair het startschot voor de campagne. Daarin wordt opgeroepen een bericht op sociale media te delen met als boodschap: ‘brengt Insiya thuis voor kerst’.

Deelnemers worden verzocht in het bericht premier Mark Rutte te taggen. Het vrouwenblad lanceert later deze week een oproep om de premier per video te vragen waarom Insiya nog steeds niet thuis is en publiceert in de kersteditie een persoonlijk interview met Insiya's moeder.

Die krijgt naar eigen zeggen al jaren te horen dat er sprake is van stille diplomatie tussen Nederland en India en dat ze moet afwachten. ,,Inmiddels is Insiya zes. Ik wil mijn kind zien opgroeien, ik wil haar gezichtje zien veranderen, ik wil haar mooie krullen langer zien worden en haar handjes groter. Ik ben nog even strijdbaar als op de eerste dag. Het kan gewoonweg niet zo zijn dat Insiya zoveel onrecht wordt aangedaan. Wat zou dat zeggen over ons land? Wat voor signaal geven we daarmee af aan ouders en kinderen? De overheid heeft als plicht om onze kinderen veilig te houden en ik blijf ze daarop aanspreken tot mijn meisje terug is.”

Quote Ik wil mijn kind zien opgroeien, ik wil haar gezichtje zien veranderen, ik wil haar mooie krullen langer zien worden en haar handjes groter Moeder Nadia

Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid voor het CDA, deelde het bericht voor de Insiya-campagne al. ,,Insiya is een Nederlands staatsburger en haar ontvoerders zijn veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. De Nederlandse regering moet zich inzetten om haar bij haar ontvoerder weg te halen en met haar moeder te herenigen. De regering helpt ook Nederlandse gedetineerden in buitenlandse gevangenissen, hielp bij het thuisbrengen van Johan van Laarhoven uit Thailand en hielp ook rond de ontvoering van Arjan Erkel. Dan moet ze ook Insiya helpen”, verklaarde hij tegenover Flair.

Hoofdredacteur Marije Veerman volgt het verhaal van Insiya al jaren en wordt erdoor geraakt. Niet alleen als moeder, maar ook als mens. ,,De ontvoering van Insiya was de gewelddadigste van een kind ooit in Nederland en ik heb de Nederlandse regering wat betreft de veiligheid van hun burgers hoog zitten. Ik begrijp daarom echt niet waarom moeder Nadia al vier jaar lang van het kastje naar de muur wordt gestuurd, niemand de verantwoordelijkheid lijkt te pakken en Insiya nog steeds niet thuis is. Als ik met het miljoenenbereik van Flair daarin een verschil kan maken, dan doe ik dat.”

Veroordeling

De rechtbank in Amsterdam veroordeelde Insiya’s vader in oktober bij verstek tot negen jaar cel voor de ontvoering van zijn destijds 2 jaar oude dochter. Daarmee werd de Indiase miljonair Shehzad Hemani een voortvluchtige crimineel. Zijn neef Imran S. (36), die bij de gewelddadige ontvoering betrokken was, kreeg vier jaar cel. Ook hij is gevlucht naar het buitenland en liet zich tijdens de rechtszaak niet vertegenwoordigen door een advocaat.

De rechtbank veroordeelde beide mannen ook tot het betalen van in totaal 45.000 euro schadevergoeding aan de moeder, de oma en de tante van het ontvoerde meisje én aan Insiya zelf, vanwege psychische schade die is aangericht.

De rechtbank Noord-Holland beëindigde het gezag van de vader vorig jaar naar aanleiding van een negatief rapport van de Raad voor de Kinderbescherming. Het gerechtshof bevestigde de uitspraak in maart 2020.

Vechtscheiding

Zakenman Hemani liet het meisje op 29 september 2016 ontvoeren op klaarlichte dag, toen zij bij haar oma was aan de Anfieldroad in Amsterdam. Dat ging gepaard met geweld, nadat de ontvoerders met een smoes waren binnengedrongen. Hemani lag al jaren in een heftige vechtscheiding met de moeder van het meisje, de Nederlandse Nadia Rashid.

Volledig scherm Insiya (l) en haar moeder Nadia. © AD

De mannen die Insiya kidnapten, werden vorig jaar al veroordeeld tot celstraffen. De zwaarste celstraf was vier jaar en drie maanden. Uit hun relaas werd duidelijk wat iedereen al wist: de vader was de opdrachtgever van de kidnap. De rechter achtte dat bewezen. De vader gaf de zeven personen die hij had ingehuurd voor de ontvoering informatie over eerdere observaties en betaalde de hele operatie. De kidnap werd expres één dag voor een zitting over de voogdij van het meisje uitgevoerd.

,,De ontvoering was heftig en in Nederland ongehoord”, aldus de rechter. ,,Dat een zeer jong kind door een ingehuurd team wordt ontvoerd, is uitzonderlijk. Verdachte heeft het welzijn van Insiya op het spel gezet. Voor Insiya’s moeder is dit een rouwproces waar geen einde aan komt.”

