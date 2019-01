Flatscreens en IKEA-spullen: strandjutters slaan hun slag op Vlieland en Terschelling

In totaal heeft het schip, de MSC Zoe, ongeveer 270containers verloren, meldt de Nederlandse kustwacht. Eerder was er sprake van ‘slechts’ 30 verloren containers. Over de inhoud is niets meer bekend dan de goederen die inmiddels op de eilanden aangespoeld zijn, en de drie containers met daarin vaten organisch peroxide in poedervorm.



Van de 200 containers zijn er dus 21 al aangespoeld, de rest drijft nog in zee. De MSC Zoe is met een lengte van 395 meter een van de grootste containerschepen ter wereld. Ze vaart onder de Panamese vlag en kan circa 19.000 containers vervoeren.



Rond 10.45 uur vanmorgen waren er volgens de kustwacht achttien containers gelokaliseerd: drie op Vlieland, vier op Terschelling en de rest tussen Ameland en Schiermonnikoog. Het schip verloor de 200 containers containers in de wateren boven het Duitse eiland Borkum. Door de sterke stroming spoelde een deel aan op de Nederlandse Waddeneilanden.



Op de stranden van beide eilanden was het vanmorgen al flink druk. Veel eilandbewoners zijn met trekkers auto’s en karren op het strand om alles op te ruimen en in te laden, vertelde een ooggetuige. ‘Vandaag jutten op het strand! Wat een strandvondst op Vlieland vandaag’, schrijft de VVV van Vlieland op hun Facebookpagina, waar ze ook tientallen foto's van de aangespoelde spullen plaatsen.