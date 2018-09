'Flatspringers': medische toestand genegeerd

Een van de moordverdachten die op 9 januari van het balkon viel van een flat in Breda heeft justitie aansprakelijk gesteld omdat er niets is gedaan aan zijn medische situatie. Azzedine A. raakte ernstig gewond bij die val. Hij zit in een rolstoel en kan zijn been niet bewegen.

Na de vorige zitting in Breda in juni besloot de rechtbank dat A. opnieuw door een arts moest worden gezien. Dat is tot nu toe niet gebeurd, vanwege een discussie tussen de verdediging en de officier van justitie of het gaat om een ‘second opinion’ of niet. ,,Onbegrijpelijk'', aldus zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers vandaag tijdens de zitting. Hij stelt de staat civielrechtelijk aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het ontbreken van adequate medische behandeling.

De rechtbank in Breda heeft het Openbaar Ministerie nu opgedragen om de beide verdachten van de moord op Soufian Zouagh (25) te laten onderzoeken door medisch specialisten. Zouagh is op 9 januari in een flat in Breda om het leven gebracht met een pistool en een revolver. Uit het pistool kwam het dodelijke schot, dat dwars door het hoofd van het slachtoffer ging.

Vuurwapens

Het Openbaar Ministerie beschuldigt twee mannen, Azzedinne A. (27) en Anel B. (27), van moord en wapenbezit. Op de gebruikte wapens zaten dna-sporen van de verdachten, maar ook van een onbekende derde.