Flink veel overlast achter Amsterdam Centraal door daklozen: vechtpartijen en drugsgebruik

Tot nu toe twee demonstra­ties gepland op Prinsjes­dag: FNV pleit voor hoger minimum­loon

Twee groepen hebben tot nu toe aangegeven dat ze tijdens Prinsjesdag in Den Haag willen demonstreren. Bij het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer is een protest tegen de monarchie. Op het Spuiplein in het centrum van de hofstad, bij het Haagse stadhuis, wil vakbond FNV betogen voor verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur.

10 september