Flinke stijging coronagevallen, carnaval en wintersport lijken rol te spelen

Carnavalsvierders en terugkerende wintersporters lijken te zorgen voor een stijging in het aantal positieve coronagevallen. Het aantal positieve tests is fors gestegen, meldt het RIVM. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 48.503 positieve tests geregistreerd.

In de zeven dagen ervoor waren dat er gemiddeld ruim 35 duizend. De score van de afgelopen 24 uur is het hoogste aantal in twee weken tijd. De overheid hield er al rekening mee dat de versoepelingen van de coronaregels konden leiden tot een nieuwe opleving van het coronavirus. Daarom krijgen risicogroepen binnenkort opnieuw een boosterprik.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 252.937 nieuwe coronagevallen. Dat komt neer op gemiddeld 36.137 positieve tests per dag. Het gemiddelde stijgt voor de tweede dag op rij, na meer dan twee weken onafgebroken daling.

GGD: stijging afspraken in het zuiden

Ook bij de GGD zien ze het aantal testafspraken, dat al een paar weken aan het dalen was, weer stijgen. Gisteren werden er ruim 90 duizend testafspraken gemaakt, een dag eerder waren dat er volgens de GGD een kleine 67.000.

Carnaval lijkt daarbij een rol te spelen. In het zuiden werden er volgens een woordvoerder van de landelijke GGD dinsdag een stuk meer testafspraken gemaakt dan op de dagen ervoor. Op zondag en maandag, toen honderdduizenden Brabanders en Limburgers nog volop aan het carnavallen waren, was het juist rustig in de teststraten.

Veel coronatestlocaties in het zuiden zitten morgen al helemaal vol. Een afspraak maken blijkt voor de komende dagen ook lastiger dan voorheen: ,,Bij ons zijn meerdere testmedewerkers positief getest op corona, waardoor de capaciteit ook nog eens lager is”, zegt Cindy Bergenhenegouwen, woordvoerster van GGD Brabant-Zuidoost. ,,De testvraag nam de afgelopen weken juist af, maar vandaag zien we weer een toename. Vermoedelijk testen meer mensen positief door de versoepelingen, maar ook door carnaval.”

Bevrijdingsfeest

Carnaval voelde dit jaar voor veel mensen in het zuiden als een bevrijdingsfeest. Het feest viel ongeveer samen met de grootscheepse coronaversoepelingen. Door het (bijna) wegvallen van de coronapas en normale openingstijden konden cafés weer op honderd procent draaien. Bezoekers mochten weer dansen, zonder aan de anderhalvemeter te hoeven denken. En mondkapjes waren ook bijna nergens meer zichtbaar.

Volledig scherm Ook in het centrum van Den Bosch was het tijdens carnaval erg druk. © Rob Engelaar

Ondanks dat de voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio’s anderhalve week voor carnaval opriepen dat het ‘een kleiner feestje’ ging worden, waren de straten als vanouds gekleurd met verklede mensenmassa’s. Zonder praalwagens of optredens was het feest in de binnensteden. In Den Bosch was het zelfs zo druk, dat er niemand meer bij mocht.

,,Het is natuurlijk naïef om te denken dat mensen thuis zouden blijven, na de versoepelingen”, laat woordvoerster van Veiligheidsregio Midden-West-Brabant Marieke Van Wijk weten. ,,We hebben geprobeerd om de besmettingen te beperken door grote evenementen en optochten af te gelasten. Maar uiteindelijk staan mensen toch wel dicht op elkaar, dat is niet tegen te houden.”

Wintersport

Ook in het noorden van het land is een stijging van het aantal gemaakte testafspraken te zien. Dat is al zo sinds zondag. Volgens de woordvoerder van de landelijke GGD is dit het gevolg van het einde van de voorjaarsvakantie, waarin traditioneel veel Nederlanders op wintersport gaan. ,,Het zijn voornamelijk reizigers die terugkomen", zegt de GGD-woordvoerder over de toename van het aantal tests.

In de rest van het land constateert de GGD dat de daling van de laatste weken is gestopt. ,,Het is onbekend of dit zo blijft of zal leiden tot een stijging. Dit is afhankelijk van het effect van de voorjaarsvakantie in de regio's midden en zuid die deze week eindigen.”

Ziekenhuizen

Ook het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is vandaag iets toegenomen, valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal liggen er nu 1445 coronapatiënten in de ziekenhuizen, 37 meer dan een dag eerder. Vergeleken met een week geleden zijn er nu 129 minder opnames.

Op de verpleegafdelingen liggen 1285 mensen met corona onder de leden, een toename van 27. Op de intensive cares nam dit aantal toe met 10 tot 160. Afgelopen etmaal werden er 144 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen. Op de ic’s werden 17 patiënten met corona binnengebracht. Dat zijn er bij elkaar 8 minder dan dinsdag.

Een deel van de opgenomen patiënten die positief zijn getest op het coronavirus is in de eerste plaats vanwege een andere oorzaak opgenomen. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn met hartproblemen of buikklachten. Na het doen van een coronatest blijkt toevallig dat ze positief zijn. Het LCPS maakt geen onderscheid in de dagelijkse ziekenhuiscijfers tussen patiënten die mét of dóór corona zijn opgenomen.