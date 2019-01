Flinke storm op komst, gestrande containers pas later geborgen

Op de stranden van de getroffen Waddeneilanden is opruimen vanmiddag moeilijk. ,,Het is springtij en door de harde wind staat het water erg hoog’’, vertelt Weerplaza. Veiligheidsregio Friesland raadt vrijwilligers daarom af vandaag en morgen naar de Wadden te komen om te helpen opruimen. ,,Door de springtij is er nauwelijks sprake van een strand, en door het koude en natte weer is het risico op onderkoeling zeer groot. En dat kunnen we er simpelweg niet bij hebben nu.’’

De werkzaamheden gaan ondertussen wel gewoon door. ,,Zowel op de Wadden als op het vasteland, waar ook het een en ander aanspoelt, worden op dit moment door professionele partijen opruimwerkzaamheden uitgevoerd. Dat gaat door zolang de weersomstandigheden dat toelaten’’, vertelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Friesland, die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de opruimwerkzaamheden.

De situatie op de eilanden is ten opzichte van dit weekend wel wat verbeterd. Duizenden vrijwilligers, het leger en eilanders zelf hielpen de afgelopen dagen mee om de rotzooi afkomstig uit de 281 omgeslagen containers op te ruimen. ,,De eilanden zijn op dit moment relatief schoon’’, vertelt Rijkswaterstaat. ,,En ook op de zee drijft voor zover wij nu kunnen oordelen niet veel meer.’’

De ruim honderd militairen die dit weekend op Schiermonnikoog verbleven, hebben gisteren afscheid genomen. Ze hebben het eiland schoon achtergelaten, op veel klein plastic na.

Volledig scherm Een aangespoelde container op Schiermonnikoog. © EPA

Waddenzee

Toch is de kans groot dat er de komende dagen nog veel rommel aanspoelt. ,,De wind komt vanavond en vannacht uit het noordwesten. Hierdoor wordt de rotzooi die nog op zee is, richting de wadden gestuwd. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat het langs de eilanden heen stroomt en eindigt in de Waddenzee’’, zegt Weerplaza.

De veiligheidsregio vindt het moeilijk te voorspellen hoe de komende dagen eruit gaan zien. ,,We maken iedere dag een nieuw plan de campagne, gebaseerd op wat we die ochtend aantreffen. Het weer zal zeker zijn invloed hebben. Een ruwe zee kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat enkele containers openbarsten. Maar ook dat moeten we ondervinden.’’

Weerplaza verwacht dat de storm morgenmiddag zijn hoogtepunt gaat bereiken. ,,Eventueel maken we dan korte tijd een noordwesterstorm mee’’, vertelt weerman Raymond Klaassen.

Sonarapparatuur

Vandaag gaat Rijkswaterstaat (voor zover het weer het toelaat) met sonarapparatuur en een helikopter zoeken naar de nog 41 vermiste containers. In totaal sloegen in de nacht van 1 op 2 januari 281 containers overboord van de MSC Zoe, een van de grootste containerschepen ter wereld. Daarvan zijn er achttien aangespoeld op de Waddeneilanden. Vier liggen vast op het rif. De overige 218 containers zijn gezonken. Deze zullen de komende maanden geborgen worden. Rijkswaterstaat zal de leiding over de bergingswerkzaamheden hebben, maar verwacht wordt dat de rederij waar de MSC Zoe onder vaart, uiteindelijk opdraait voor de kosten. Een klein deel van de gezonken containers ligt op Duits grondgebied.

Rijkswaterstaat legt prioriteit bij de containers die boven water liggen, waaronder de vier die op dit moment op het rif en de platen op de Wadden liggen. ,,Deze vier containers zitten nog vol met spullen. We hebben ze extra verzegeld zodat ze niet open kunnen. Zodra de storm is gaan liggen, gaan we ze leeg halen’’, vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat is ook verantwoordelijk voor de eilanden Rottumerplaat, Rottumeroog, Het Rif, Engelsmanplaat en Simonszand. De rotzooi die hier aanspoelt, wordt opgeruimd door een aannemersbedrijf uit Harlingen, in opdracht van Rijkswaterstaat.

Volledig scherm Vrijwilligers ruimen op zee spullen op afkomstig uit de overboord gevallen containers.

Volledig scherm Het leger helpt mee met het opruimen van aangespoelde rotzooi op Schiermonnikoog. © Corné Sparidaens