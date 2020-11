Flo woont met acht andere meiden: ‘We organiseren elke maand een themafeestje’

Aantal nieuwe coronage­val­len vrijwel gelijk met 4695, iets meer lucht voor ziekenhui­zen

15:20 Het aantal coronabesmettingen is vrijwel gelijk aan gisteren. Het RIVM meldt over het afgelopen etmaal 4695 positieve tests. Gisteren waren dat er 4701. Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen nam af met 22 ten opzichte van gisteren.