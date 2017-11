Floor loopt twee jaar na de bevalling nog altijd rond met pijn

Floor denkt wel eens dat ze harder had moeten schreeuwen tijdens de bevalling van haar eerste kind. ,,Misschien had de gynaecoloog dan voor een spoedkeizersnee gekozen."



Door een snelle start van de bevalling moest Floor plots thuis bevallen. Na een paar uur spoedde ze alsnog, midden in de nacht, met persweeën naar het ziekenhuis, omdat haar dochter verkeerd gedraaid lag. Daar pakte de gynaecoloog er uiteindelijk de vacuümpomp bij. ,,Dat ging er hard aan toe. Mijn dochter had de blaren van de pomp op haar hoofdje staan en het gewrik was funest voor mijn bekkenbodem."