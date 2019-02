Flutonderzoek naar Turkse weekendscholen bewijst ineffectief immigratiebeleid

De ‘cou­gar’-vrouw bestaat bijna niet in het huwelijk

0:01 Vrouwen die trouwen met een veel jongere man, in de volksmond wel ‘cougars’(poema's) genoemd, zijn in Nederland relatief zeldzaam. In 2017 trouwden 61 echtparen waarbij de bruid twintig jaar ouder was dan de bruidegom. Andersom gebeurt het veel vaker: 909 keer was de man twintig jaar ouder op de trouwerij.