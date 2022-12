FNV: donderdag opnieuw staking in zorg- en leerlingenvervoer

Automobi­list doorgere­den na ongeluk Amsterdam met dode en gewonde

Een automobilist is zaterdagavond doorgereden na een ongeluk in de Tweede Hugo de Grootstraat in Amsterdam-West. Bij het ongeluk is een 20-jarige bestuurder van een scooter overleden en raakte een fietser gewond. De automobilist, de vermoedelijke veroorzaker van het ongeluk, is nog niet gevonden, meldt de politie.

