FNV eist 100.000 euro per dag als Uber zich niet neerlegt bij uitspraak gerechtshof

Amrit Sewgobind, bestuurder bij vakbond FNV, is er duidelijk over. ,,Uber is een taxibedrijf, dus moet het de cao gaan toepassen, én met terugwerkende kracht.’’ FNV kreeg anderhalf jaar geleden bij de rechtbank al gelijk. Uber ging in hoger beroep. Dinsdag dient dat in Amsterdam. Naar schatting vijftig tot honderd taxichauffeurs zullen de rechtszaak bijwonen. Zij zijn tegen de werkwijze van Uber waardoor zij, zeggen ze, als ze geen ritten krijgen geen droog brood verdienen.

Als FNV de zaak wint zal Uber de zzp’ers die voor het bedrijf rijden de facto in vaste dienst moeten nemen. ,,De rechtsverhouding tussen Uber en deze chauffeurs voldoet namelijk aan alle kenmerken van een arbeidsovereenkomst’’, aldus de rechters in september 2021

Sinds die uitspraak is er nogal wat veranderd in de manier waarop naar de platformeconomie wordt gekeken. Bezorgdienst Deliveroo werd ook door FNV voor de rechter gesleept en tot aan de Hoge Raad won de vakbond. Bezorgers moesten in vaste dienst komen, oordeelde de hoogste rechter.

Bij Uber rijden zelfstandige chauffeurs de taxiritten die via de app van Uber aangedragen worden. Ze hebben geen invloed op het aanbod op de ritprijs.

Marktplaats

,,Wij creëren alleen een marktplaats’’, zei Uber eerder. De rechtbank maakte gehakt van die redenering. Sewgobind heeft er vertrouwen in dat FNV andermaal zal winnen. ,,Maar met een bedrijf als Uber met miljoenen euro’s in de oorlogskas om dure advocatenkantoren te betalen, weet je het nooit.’’ FNV gaat bij het hof druk op de ketel zetten. Zo wordt er een dwangsom geëist van 100.000 euro per dag tot een maximum van 10 miljoen euro voor iedere dag dat Uber de uitspraak van het gerechtshof niet naleeft. Ook wordt er een schadevergoeding voor de chauffeurs geëist. Hij vermoedt dat Uber op basis van kleine aanpassingen de app zal proberen aan te tonen dat er van een dienstverband geen sprake is. ,,Soms zie je een aanpassing en een paar dagen later is ie weer weg. Ze werken in essentie nog steeds zoals ze altijd al deden.’’

Zo zeker als Sewgobind is van zijn zaak van FNV, zo gerust is ook general manager Maurits Schönfeld van Uber op een goede uitkomst. ,,Het hof staat toe dat zes individuele chauffeurs zich in de zaak mogen voegen als derde partij. Zo worden ook hun belangen en de impact die een vonnis op hen zal hebben meegewogen.’’ Hij heeft het over ‘onomkeerbare gevolgen’ voor chauffeurs. De zes die hun zaak bepleiten bij de rechter worden bijgestaan door een advocaat die betaald wordt door Uber.

1,2 miljoen zelfstandigen

Schönfeld bestrijdt dat de zaak Deliveroo bepalend wordt voor de uitspraak. ,,Er is in de wetgeving veel onduidelijk gelaten over hoe we hier naar moeten kijken. We moeten in de regelgeving kijken naar de sociale bescherming van zelfstandigen op het gebied van pensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daarbij mogen we wel wat meer luisteren naar de mening van de 1,2 miljoen zelfstandigen in ons land.’’

Mocht Uber weer verliezen dan zal het bedrijf zich ‘natuurlijk’ schikken naar de uitspraak. ,,Dan zullen we ons model aan moeten passen met de belangen van de chauffeurs voorop. Dan gaan we in overleg over hoe we de cao toe gaan passen. In het Verenigd Koninkrijk en België zijn we er ook uitgekomen. Waarom dan niet met de vakbonden in Nederland?’’