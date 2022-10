FNV-leden NS stemmen voor nieuwe cao, stakingen definitief van de baan

Van de geraadpleegde leden bij FNV stemde 81 procent voor en 18 procent tegen. 1 procent onthield zich van stemming. Daarmee is de nieuwe cao, die loopt van 1 juli 2022 tot 1 januari 2024, definitief en zijn verdere acties van de baan. Bij FNV en CNV konden leden tot middernacht stemmen. Bij VVMC ging de raadpleging nog tot dinsdagochtend door.

Henri Janssen, bestuurder FNV Spoor: ,,Wij zijn ontzettend trots. Niet alleen op het resultaat, maar vooral op onze actieleiders en alle stakende leden. Zonder hen was deze cao nooit tot stand gekomen’’, zegt hij in een persbericht. ,,Met deze cao kunnen we weer vooruit. Werken bij NS is aantrekkelijker geworden. Hopelijk trekt dat nieuwe mensen aan, zodat de werkdruk bij het personeel naar beneden kan en er weer meer treinen gereden kunnen worden’, aldus Janssen.

Werkdruk

Een groot pijnpunt bij conducteurs, machinisten en ander personeel is de hoge werkdruk. FNV schrijft aan de achterban te beseffen dat het cao-akkoord de werkdruk niet direct zal verlichten. ‘Wel is een goede cao essentieel om de nu al 2200 vacatures ingevuld te krijgen en te houden.’

NS zegde vorige maand na zes dagen van stakingen onder andere een structurele loonsverhoging toe van gemiddeld 9,25 procent. Afgesproken is ook twee keer een uitkering van 1000 euro en het vervallen van de jeugdloonschalen. Verder worden in de nieuwe cao de werkgelegenheidsgarantie en het sociaal plan verlengd tot 1 januari 2026, wordt het minimum uurloon 14 euro en komt er een reparatie voor de hoge prijsstijgingen.

Doorbraak

Vakbonden FNV, CNV, VVMC en VHS en de NS bereikten op zondag 11 september in de vroege ochtend een doorbraak in de onderhandelingen. Daarmee kwam een einde aan ‘een lang cao-traject dat uitmondde in massale stakingen’, aldus de FNV. Het akkoord moest daarna nog geaccepteerd worden door de leden, maar toekomstige stakingen waren voorlopig al van de baan.

In de weken daarvoor ondervonden veelgebruikers van het spoor veel hinder van regionale en nationale stakingen. De meest recente, op vrijdag 9 september, legde het treinverkeer in heel Nederland stil. Personeel was ontevreden over de huidige werkomstandigheden, en eiste onder meer hogere lonen. Eerder ging NS al door het stof, maar dat was nog niet genoeg. Nu, na een lange onderhandeling van zaterdag 10 september 11.00 uur tot 07.00 uur de volgende ochtend, was daar dan eindelijk witte rook.