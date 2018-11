FNV: medewerkers in thuiszorg hebben niet eens tijd voor koffiepauze

Update Ziekenhuis behandelt kinderen met Q-koorts: ‘Ik heb gehuild toen ik het hoorde’

18:56 Het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) gaat kinderen onderzoeken die Q-koorts opliepen en last hebben van langdurige chronische klachten. De bedoeling is om te zien of hun klachten worden veroorzaakt door de infectieziekte en of behandeling mogelijk is.