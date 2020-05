FNV Spoor noemt gezondheidsmaatregelen NS ‘ondoordacht’

Politie doet onderzoek naar dood 17-jarige jongen in Terneuzen

15:18 De politie heeft afgelopen nacht in Terneuzen een 17-jarige jongen uit diezelfde gemeente dood aangetroffen. Er was ook een auto aanwezig, maar het is nog onduidelijk of hij is aangereden of dat er iets anders is gebeurd. Het politieonderzoek loopt nog zeker tot na het weekend.