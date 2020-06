FNV: vrachtwagenchauffeurs worden uitgebuit tijdens coronacrisis

VIDEO Eerste goedgekeur­de coronamedi­cijn: ebolarem­mer remdesivir krijgt zegen van autoritei­ten

16:32 Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis is er een medicijn dat in alle ziekenhuizen mag worden gebruikt. Remdesivir, van oorsprong een ebolaremmer, is onder voorwaarden goedgekeurd door de Europese medicijnautoriteiten. Als de Europese Commissie dit advies overneemt mag remdesivir binnen de EU toegediend worden aan coronapatiënten die met een longontsteking in het ziekenhuis liggen en extra zuurstof nodig hebben.