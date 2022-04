Foodwatch hekelt ‘voedselschandaal’ rond Kinder Surprise: ‘Controle faalt’

Het duurt te lang voordat bedrijven reageren op mogelijke gevaren, zegt Foodwatch. Producten worden pas teruggeroepen als ze al geconsumeerd zijn en als het dus te laat is. Consumenten worden daardoor blootgesteld aan het risico om besmette producten te eten.

In verschillende Europese landen zijn mensen ziek geworden na het eten van producten die afkomstig zijn uit de Belgische fabriek waar ook Kinder Surprise-eieren worden gemaakt. Fabrikant Ferrero maakte woensdag bekend de desbetreffende producten in Nederland uit de schappen te halen. Er is mogelijk een verband tussen de chocolade die is gemaakt in de Belgische fabriek en de salmonella-infecties.

Twee meldingen

Het is nog niet duidelijk of in ons land salmonella-infecties zijn ontstaan door de chocola. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft twee meldingen gekregen over jonge kinderen die in februari al ziek waren geworden door de salmonella-bacterie. ,,Labonderzoek heeft duidelijk gemaakt dat het gaat om dezelfde stam als die bij uitbraken elders in Europa te zien is, maar wij weten niet wat deze kinderen hebben gegeten”, zei een woordvoerder van het RIVM daar eerder over.

Eerder riep de Belgische instantie voor voedselveiligheid FAVV consumenten al op enkele specifieke producten van Ferrero uit voorzorg niet meer te eten. Ook inwoners in Groot-Brittannië werd opgeroepen voor onbepaalde tijd geen Kinder Surprise meer te eten.

Ook Nederlandse consumenten wordt nu geadviseerd de bewuste chocolade niet te eten en voor terugbetaling contact op te nemen met de klantenservice. Naast Kinder Surprise gaat het om Kinder Schokobons, Kinder Happy Moments, een adventkalender en Mix Peluche. Per product heeft de fabrikant de houdbaarheidsdata gepubliceerd die op de partijen staan waar het om gaat. Die komen uit een fabriek in het Belgische Aarlen.

,,In Nederland hebben we geen klachten van consumenten ontvangen‘’, laat Ferrero weten. ,,Ook zijn geen van onze Kinderproducten die op de markt zijn gebracht, positief getest op salmonella. Toch nemen we deze zaak uiterst serieus, omdat de zorg voor de consument onze hoogste prioriteit heeft. We werken samen met winkeliers om ervoor te zorgen dat deze producten niet langer te koop zijn en worden teruggehaald. Wij nemen voedselveiligheid uiterst serieus en betreuren deze zaak.’’

Besmettingen

Ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) adviseert mensen de chocola uit de bewuste partijen niet te eten. ,,De NVWA ziet er op toe dat afnemers van deze producten in Nederland de producten uit de handel halen”, laat de toezichthouder weten.

In Groot-Brittannië raakten al meer dan zestig mensen besmet na het eten van de bekende surprise-eieren, die worden geproduceerd in de Ferrerofabriek in het Belgische Aarlen. Bij onze zuiderburen zijn er op dit moment zestien bevestigde gevallen bekend die zijn gelinkt aan de uitbraak, meldt de Vlaamse toezichthouder FAVV.

In heel Europa zijn momenteel 125 gevallen bekend. In bijvoorbeeld Zweden gaat het om vier bevestigde gevallen. Britse media meldden eerder 63 gevallen in het Verenigd Koninkrijk, het Ierse voedselagentschap spreekt van tien gevallen in Ierland. In Frankrijk is er dan weer sprake van 21 zieken.

Wat is salmonella?

Salmonella is een bacterie die de infectie salmonellose kan veroorzaken. Er zijn verschillende types van salmonella. De serotypes Enteritidis (S. Enteritidis) en Typhimurium (S. Typhimurium) zijn de laatste jaren verantwoordelijk voor het merendeel van de besmettingen bij mensen. Salmonellose is een vaak voorkomende infectie die in de meeste gevallen zonder behandeling geneest. In sommige gevallen kan salmonellose meer ernstige vormen aannemen. Bij ernstige symptomen moet een arts worden geraadpleegd die een behandeling kan opstarten. De mogelijke symptomen van besmetting door salmonellose zijn koorts, buikkrampen en diarree en dit binnen de 6 tot 72 uur na consumptie van het besmette voedsel. Jonge kinderen, zwangere vrouwen, mensen met een verminderde weerstand en ouderen lopen een groter risico op het ontwikkelen van symptomen.