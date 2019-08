Fors meer incidenten met lachgas in verkeer

Steeds vaker gebruiken mensen lachgas terwijl ze deelnemen aan het verkeer. Dat concludeert de NOS, die er cijfers over opvroeg bij de politie. Het aantal verkeersincidenten waarbij lachgas in het spel was, blijkt dit jaar tot nu toe al 2,5 keer zo hoog als in heel vorig jaar.

De politie maakte een inventarisatie van het aantal verkeersincidenten waarbij lachgas in het spel was. ,,Bijvoorbeeld rijden onder invloed, ongevallen en gevaarlijk rijgedrag”, zegt een woordvoerder van de Nationale Politie tegen de NOS. Duizenden processen-verbaal zijn doorzocht op de term lachgas in combinatie met de woorden ballon, gasfles of cilinder. In 2016 ging het om 60 gevallen, in 2017 om 130 gevallen, in 2018 om 380 gevallen en dit jaar tot nu toe 960.

Personen die lachgas gebruiken achter het stuur kunnen beboet of vervolgd worden, volgens de politie. Dit is achteraf echter moeilijk te bewijzen. Bloedonderzoek is namelijk niet geschikt voor het aantonen van lachgasgebruik. ,,Het is een vluchtige stof die niet in het bloed is terug te vinden”, vertelde de politie eerder.

Jongeren

Uit een onderzoek dat jongerenorganisatie TeamAlert deed met de NOS, komt ook naar voren dat jongeren die een ballonnetje gebruiken in de auto daar het risico niet van inzien. Bijna de helft van de ondervraagden denkt dat dit hun rijstijl niet beïnvloedt. Vaak gebruiken jongeren lachgas in de auto, omdat dat de plek is waar ze afspreken met vrienden. Vaak vinden jongeren lachgasgebruik achter het stuur ‘leuk’ en ‘spannend’. De helft vindt dat het ‘moet kunnen’.

De politie is het hier overduidelijk niet mee eens: ,,Gebruik van lachgas tijdens het rijden is een vorm van afleiding die zeer ongewenst is”, zegt de politie tegen de NOS. ,,Ook al is de werking van lachgas van korte duur, het is direct van invloed op de rijvaardigheid. En dus ben je, ook al is het voor een korte periode, onder invloed.”