Fors meer (kick)boksers in Nederland: 'Ik wil nieuwe Rico worden'

Meldingen tekenbeten sterk gedaald door droog en warm weer

8:36 Het aantal meldingen over tekenbeten is uitzonderlijk laag voor de tijd van het jaar. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Wageningen University zijn de afgelopen weken zo'n twee derde minder meldingen binnengekomen dan in dezelfde periode in de voorgaande jaren. De daling heeft vermoedelijk te maken met het warme, droge weer van de laatste tijd.