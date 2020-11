Fors minder coronabesmettingen en patiënten in het ziekenhuis

video Even hoop voor Carmen: is dochter na 15 jaar gered uit aan moordaan­sla­gen en misbruik gelinkte sekte?

12:37 Met veel machtsvertoon stormde de Duitse politie twee weken geleden binnen bij een klooster in Goch. Een ogenschijnlijk idyllische evenementenlocatie, maar achter de muren huist een Nederlandse sekte die in één adem wordt genoemd met moordaanslagen en kindermisbruik: de Orde der Transformanten. Wat is dat voor organisatie?