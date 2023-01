Fors minder incidenten tijdens oud en nieuw

De eerste jaarwisseling sinds de coronacrisis is gemiddeld genomen een stuk rustiger verlopen dan de afgelopen vier jaar. Er waren bijna 20 procent minder incidenten. Wel hebben agenten meer mensen gearresteerd. De politie is allerminst tevreden en blijft aandringen op een landelijk vuurwerkverbod.

Coördinator jaarwisseling bij de politie, Peije de Meij, sprak vóór oud en nieuw over de ultieme test, na de twee jaar waarin vuurwerk verkopen en afsteken was verboden. Deze is wat hem betreft zeker niet geëindigd met een dikke voldoende.

,,Het aantal incidenten is weliswaar lager, maar nog steeds onacceptabel hoog. Daar komt bij dat het aantal vuurwerkslachtoffers weer terug is op het oude niveau en er voor meer dan tien miljoen euro is vernield. Ik kan onmogelijk vreugdevol terugkijken op deze jaarwisseling. Wat ons betreft zijn er in de toekomst alleen nog maar professionele vuurwerkshows.”

Vermindering aantal incidenten

Het aantal incidenten kwam dit jaar uit op 14.806, een daling van 3.624 (-19,7%). Opvallend is dat het aantal vuurwerkincidenten ruim halveerde (-51,7%). Het waren er dit jaar 1.939. Ook waren er nog 930 vernielingen (-33,5%) en registreerde de politie 1607 keer overlast (-19,2%). Het aantal geweldsincidenten tegen agenten en andere hulpverleners kwam uit op 155 slachtoffers, wat nagenoeg gelijk is gebleven (-3,7%). Dit alles is vergeleken met de afgelopen vier jaar.

Landelijk coördinator jaarwisseling bij de politie Peije de Meij kijkt niet terug op een vreugdevolle jaarwisseling, ondanks een daling van het aantal incidenten.

Recordhoeveelheid illegaal vuurwerk

Een duidelijke verklaring over het rustigere verloop van de jaarwisseling, vindt de politie moeilijk te geven. De Meij hoopt dat mensen hun verantwoordelijkheid hebben genomen en er vooral zelf een normaal feestje van hebben gemaakt. Mogelijk speelde ook het regenachtige weer in het begin van de avond een rol.

Een andere factor zou volgens De Meij ook het optreden van de politie zelf kunnen zijn. Waar het toch uit de hand dreigde te lopen, is volgens hem snel ingegrepen en daarmee is erger voorkomen. Maar de politie wijst er ook op dat er in de aanloop veel is gedaan om incidenten te voorkomen. Agenten hebben raddraaiers opgezocht en aangesproken. Ook is een recordhoeveelheid illegaal vuurwerk in beslag genomen. Het ging om 684.500 kilo.

Stijging aantal arrestaties

Het aantal arrestaties steeg wel van 62 naar 771 (+8,7%). Dit had vooral te maken met openbaar dronkenschap of overlast tijdens oudejaarsfeesten in de horeca. De afgelopen twee jaar moesten cafés hun deuren gesloten houden. Van dit aantal zijn er 161 direct doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie, een daling van 15 procent.

Bekeuringen voor het tegen de regels afsteken van vuurwerk zijn er nauwelijks uitgeschreven. Slechts 75 overtreders kreeg een bon. Dat terwijl er twaalf gemeenten waren, waar helemaal geen vuurwerk afgestoken mocht worden. Volgens De Meij helpen die lokale verboden iets, maar duidelijk niet voldoende. ,,Wij hebben onze handen vol aan de incidenten. Dan kom je eigenlijk niet toe aan handhaving.”

Politie pleit voor vuurwerkverbod

De politie blijft na deze jaarwisseling aandringen op een landelijk vuurwerkverbod. Dat maakt pas echt het verschil in het terugdringen van de incidenten, denkt De Meij. ,,Maar nog belangrijker is duidelijkheid voor de burgers en daarmee ook voor ons. De lappendeken aan regels die we nu door heel het land hadden, moeten we echt niet meer willen. Wat ons betreft zijn er twee smaken: het is óf vuurwerk afsteken door consumenten óf niet. Wij zijn voor dat laatste.”

De vuurwerkbranche vindt een totaalverbod op basis van deze oud en nieuw cijfers juist veel te ver gaan. ,,We zien een enorme afname van het aantal vuurwerkslachtoffers door het legale vuurwerk en nu ook weer de vuurwerkincidenten. Miljoenen Nederlanders hebben wat ons betreft laten zien dat ze van vuurwerk genieten, met relatief weinig slachtoffers. Als er een schaatsweekend is, zijn er veel meer. We zijn op de goede weg, maar gaan zeker niet achterover leunen. Het moet nog veiliger”, zegt voorzitter Leo Groeneveld van de branchevereniging.

