Forse celstraffen in zaak martelcontainers: 33 maanden voor Piet Costa

P. is onlangs in Rotterdam veroordeeld tot vijftien jaar voor onder meer grootschalige, internationale handel in cocaïne. De rechtbank moest in de martelcontainerzaak met die Rotterdamse veroordeling rekening houden. In totaal - voor beide zaken - kan P. wettelijk gezien maximaal zeventien jaar en negen maanden opgelegd worden. De rechtbank veroordeelde P. woensdag in de martelcontainerzaak tot de maximaal mogelijke 33 maanden cel.

Tandartsstoel

P. en de zijnen zouden in een loods in Wouwse Plantage (West-Brabant) een cellencomplex van zes zeecontainers hebben gebouwd. Een zevende container was ingericht als martelkamer, voorzien van onder meer een oude tandartsstoel waarop slachtoffers konden worden vastgebonden. In het complex werd een waar arsenaal aan martelgereedschappen gevonden. In een loods in Rotterdam had de vermoedelijke bende een paar snelle auto’s gestald, die zouden worden gebruikt voor ontvoeringen. Ook zijn er wapens en politie-uniformen gevonden.