Forse daling van aantal nieuwe coronagevallen

Het is de eerste daling op weekbasis sinds eind mei. Zes weken lang nam het aantal positieve tests toe, in juni zelfs met meer dan 70 procent per week. Het RIVM zei een paar weken geleden al dat de top van de zomergolf in zicht leek.

Bij 638 mensen waren de coronaklachten vorige week zo erg dat ze in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. Dat is een fractie meer dan de week ervoor, toen de ziekenhuizen (na correctie) 631 patiënten opnamen. Van de 638 opgenomen patiënten belandden 30 op de intensive care, tegen 42 een week eerder. Het aantal gemelde sterfgevallen door corona steeg van 17 naar 30.

Nieuwe subvariant

Of de daling doorgaat, hangt onder meer af van een nieuwe subvariant die in Nederland is opgedoken. Die heet BA.2.75 alias centaurus. Veel is nog niet bekend over deze coronaversie, maar hij lijkt in staat om de opgebouwde afweer te omzeilen.