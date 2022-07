Forse stijging aantal claims door kofferchaos Schiphol: ‘Heb nieuwe strandkleding moeten kopen’

De chaos bij de bagagebanden op Schiphol wordt steeds groter. Honderden koffers liggen onbeheerd in de hal van de luchthaven. Tot wanhoop van reizigers, die soms wekenlang hun koffer kwijt zijn. In mei en juni zijn in totaal vijfhonderd claims ingediend, terwijl dit er in april slechts vijftig waren, meldt EUclaim.

,,Bij aankomst in München werd ons verteld dat de koffers niet in het vliegtuig zaten”, zegt David, een frequente vlieger met luchtvaartmaatschappij KLM. ,,Zowel mijn koffer als die van een collega staan nog op Schiphol, maar dat weten we niet zeker.”

De koffer van David is een van de vele die nog op de luchthaven staan. Op sociale media worden foto's gedeeld van stapels koffers in de bagagehal van Schiphol. Naast de urenlange rijen voor de incheckbalies en douane is dit een extra probleem.

,,De vluchten worden nauwkeurig gepland. Als een vlucht een keer vertraagd is, ontstaat een verstoring van het schema”, zegt een woordvoerder van Schiphol. ,,Door het grote personeelstekort zorgt die verstoring er al snel voor dat de koffers zich ophopen.”

Als een passagier een koffer kwijt is, is de luchtvaartmaatschappij het eerste aanspreekpunt. Maar dat gaat niet vlekkeloos. ,,De bagage-afhandelaren zijn te druk om met KLM te communiceren”, zegt David. Volgens de laatste updates die hij kan zien is KLM nog op zoek naar zijn koffer. ,,We gaan er maar vanuit dat onze koffers nog op Schiphol staan, maar niemand kan dit bevestigen.”

Zonder contactlenzen

David werkte deze week in München, maar zoekt dit weekend zijn vrienden op in Malaga. Zonder koffer. ,,Contactlenzen, bril, werkkleding. Alles zat erin en ben ik nu kwijt.” Vooral de contactlenzen zijn een probleem, want hij moet die iedere dag vervangen. ,,Ik heb uiteindelijk een leverancier gevonden in Duitsland die een spoedlevering wilde doen.” Voor zijn weekend in Malaga heeft hij ook nieuwe strandkleding moeten aanschaffen.

Het bedrijf EUclaim ziet het aantal claims van vermiste koffers sterk toenemen. ,,In de afgelopen maand zijn er 250 claims voor een vermiste koffer ingediend, in mei waren dit er ook 250, maar in april dienden slechts vijftig mensen een claim in”, zegt woordvoerder Paul Vaneker.

Claims

EUclaim helpt gedupeerde passagiers die problemen hebben met hun vlucht. Ook een vermiste koffer valt hieronder. Reizigers moeten dan een PIR-formulier (Property Irregularity) invullen. ,,Bewaar dit formulier goed, het is namelijk een bewijs dat je koffer niet is aangekomen.” Je hebt het formulier vervolgens nodig om een claim in te dienen.

Om er zeker van te zijn dat de kosten waar je recht op hebt worden vergoed, adviseert Vaneker om voor vertrek een foto te maken van de inhoud van je koffer. ,,Zo kan je namelijk aantonen dat je inderdaad een duur Gucci-shirt had ingepakt.” Als je je koffer bent verloren en daardoor op je vakantieplaats ondergoed of toiletspullen moet kopen, bewaar dan het bonnetje. ,,Je hebt er namelijk recht op dat deze kosten vergoed worden.”

Edwin Gerritsen heeft na zijn vlucht uit Kreta gelukkig wel zijn koffer gekregen, maar dat ging niet zonder slag of stoot. ,,Ik landde rond 01.45 uur op Schiphol. Na ongeveer een uur stond er op het scherm dat alle bagage van de vlucht was gelost, maar er kwamen geen koffers op de band. Rond 03.30 uur stond op het scherm dat de bagageband was gesloten, terwijl er nog geen enkele koffer van onze vlucht op de band was geweest. Er was niemand op Schiphol die we hierover konden aanspreken.”

In paniek

Gerritsen vertelt dat passagiers in paniek allerlei telefoonnummers van Schiphol en Swissport, de bagage-afhandelaar, probeerden te bereiken. ,,Er waren douanemedewerkers die uiteindelijk ook gingen bellen. Plotseling ging de bagageband om 04.15 uur lopen en kwamen de koffers onder luid gejuich op de band. Blijkbaar zijn er medewerkers van Swissport uit hun bed gebeld.”

In de bagagehal zag Gerritsen de chaos door de achtergebleven koffers. ,,Overal liggen grote stapels koffers. Het ziet er bijna luguber uit. Alsof er een ramp is gebeurd.”

Een woordvoerder van Schiphol zegt dat hard gewerkt wordt de achtergebleven koffers op te bergen. ,,De opslagruimte is echter beperkt. Daardoor liggen veel koffers nog in de hal.”

Het gaat volgens de woordvoerder om een paar honderd koffers in de bagagehal. ,,Dat is een beveiligd gebied, iedereen die daar loopt is van tevoren gecontroleerd door de douane. Maar in de bagagehal is het altijd een risico dat iemand anders je koffer meeneemt.”

