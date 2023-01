Forum-school krijgt positief advies van Onderwijsinspectie

De Onderwijsinspectie heeft een positief advies uitgebracht over de nieuwe Renaissance-school in Almere. Die basisschool opende afgelopen september haar deuren en is sterk gelieerd aan de politieke partij Forum voor Democratie.

Ralf Dekker, woordvoerder van de school en Tweede Kamerlid voor Forum, bevestigt het positieve advies van de Onderwijsinspectie. ,,Er wordt in voldoende mate aan alle eisen, zoals die in het rapport staan opgesomd, voldaan”, zegt hij. Het rapport zelf is nog niet openbaar, maar zal later op de site van de inspectie worden gepubliceerd.

De procedure stelt dat de Onderwijsinspectie een nieuwe school twee keer moet bezoeken en dan een advies uitbrengt aan de gemeente waarin de school is gevestigd. Bij een positief advies wordt de school doorgaans erkend, bij een negatief advies dreigt sluiting door de gemeente. De inspectie kijkt of de school aan de algemene onderwijs- en organisatieregels voldoet.

‘Geen woke-indoctrinatie’

De oprichting en opening van de basisschool in Almere trok veel aandacht. Forum-leider Thierry Baudet spreekt al een tijd over een virtueel Forumland, een eigen zuil, met een eigen cryptomunt, een eigen dating-app én eigen scholen. Baudet sprak over scholen ‘zonder woke-indoctrinatie’. De website rept van een school zonder ‘te vroege seksuele voorlichting, klimaathysterie en coronapaniek’, maar waar de juf of meester weer centraal staan en sprookjes uit de volkscultuur vertellen.

Het adres van de school werd geheim gehouden uit vrees voor protesten. Tegenstanders van de Renaissance-school kwamen achter de locatie en hingen kort na de opening een briefje met de tekst ‘Fascisten opgerot’ op.

Vier leerlingen

Officieel staat de school los van de politiek partij Forum. Maar woordvoerder Dekker zit namens Forum in de Tweede Kamer en de besturende Tocqueville-stichting is gevestigd op hetzelfde Amsterdamse adres als het partijbureau van Forum.

De stichting wilde afgelopen zomer met meerdere scholen beginnen, maar daar kwam het niet van. Op de school in Almere krijgt vooralsnog een handjevol leerlingen les. Een verslaggever van 1Almere telde er in september vier scholieren en één leraar. Een privéschool, zoals de Renaissance-school, wordt niet gefinancierd door het Rijk, maar door de ouders zelf. Dekker sprak eerder van 200 a 300 euro per maand per leerling.