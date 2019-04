Forum voor Democratie ook niet meer in beeld voor bestuur Zeeland

Paasrel in zorgcen­trum na verbod op viering Goede Vrijdag: ‘Ik voel me allerbelab­berdst’

7:18 De 83-jarige priester Clemens Crolla uit Huissen zit in zak en as omdat hij voor het eerst in 33 jaar geen dienst mag leiden op Witte Donderdag en Goede Vrijdag. ,,Ik voel me allerbelabberdst, dag mag u best weten. Ik ben heel verdrietig en bedroefd.”