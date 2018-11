‘Foto’s met oortjes kunnen wel, maar blote borsten beter niet’

Vaak kom je er volgens Heijkamp pas achter ‘als er al ellende is'. Zo sprak zij een cliënte aan op online naaktfoto’s. ,,Vervolgens kwamen we erachter dat de dame een pornofilmpje had gemaakt en geupload.’’ Toen zij haar daarop aansprak zei ze: ,,Nee, foto’s maak ik niet meer.’’ De dame in kwestie had het advies wél heel letterlijk genomen. ,,Zij denkt dan: ik houd me aan de regels want foto's plaats ik niet meer, maar een filmpje kan dus wel. Alleen het risico is groot dat zo’n filmpje in verkeerde handen komt.’’