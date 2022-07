Fotograaf (25) aangehouden bij berging van lichaam 5-jarig meisje in Veluwemeer

UPDATE COA: Niemand slaapt meer buiten bij tentenkamp Ter Apel, iedereen heeft opvangplek

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is woensdagavond niemand meer buiten, laat een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten. ,,Alle mensen hebben via het COA en gemeenten een opvangplek”, aldus de zegsman. Het tentenkamp voor de poorten van het aanmeldcentrum in Ter Apel werd vandaag langzaam leeggeruimd vanwege de verwachte regen van vannacht.

20 juli