Frank (37) wil record darten verbreken; moet minstens 30.000 keer gooien

Per beurt gooit Posthumus gemiddeld zo'n 60 tot 65 punten. Dat betekent dus dat hij ruim 30.000 keer zal moeten gooien om tot de twee miljoen punten te komen. ,,Ik ga dag en nacht door", aldus Posthumus. ,,Ieder uur neem ik wel vijf minuten pauze en verder neem ik af en toe wat meer tijd om te eten en mezelf op te frissen."



De amateur-darter verwacht zo'n vier tot vijf dagen nodig te hebben om zijn missie te volbrengen. Dat vergt uiteraard de nodige voorbereiding: ,,Ik ben al dag en nacht aan het trainen, om te wennen aan dat ritme zonder slaap." Mogelijk verbreekt hij met zijn actie het huidige record van zo lang mogelijk achter elkaar darten, dat staat op naam van de Gelderse Roy Otten, die het 60 uur en 40 minuten volhield.



Posthumus verwacht het vooral zwaar te krijgen na de eerste twaalf uur. ,,Van mijn arm zal ik dan wel last gaan krijgen, omdat die veel te verduren krijgt. Maar ik ben het bangst voor mijn voeten, omdat ik de hele tijd sta en heen en weer loop. Daarom is er een fysiotherapeut bij om me in de gaten te houden."