Frank en Thomas inspireren andere rolstoelers: ‘De wereld past zich aan niemand aan, jij moet je aanpassen aan de wereld’

Hoewel de naam ‘mafia’ anders suggereert, stellen Sanders en Maas juist op humoristische wijze de dagelijkse uitdagingen waar rolstoelgebruikers tegenaan lopen, aan de kaart. Dat doen ze via, soms hilarische, filmpjes en grappige foto’s op Facebook, YouTube of Instagram en via vlogs en blogs. Sanders: ,,We leggen op een leuke manier de vinger op de zere plek.”