Frank zit in quarantaine: Ook wij rekken de grenzen op

Ik heb geleefd Nikita (33) liet 14 embryo's invriezen, maar zal nooit moeder worden: ze is ongenees­lijk ziek

9:48 Annemarie Haverkamp praat met mensen over hun leven en het einde dat nadert. Nikita (33) heeft haar borst moeten laten afzetten omdat er twee tumoren in zaten. Ze liet embryo's invriezen, maar er zullen nooit kinderen van komen. Nikita wordt nooit meer beter. Haar moeder is hetzelfde lot beschoren: de borstkanker is genetisch. ‘Zij vindt het veel erger voor mij.’