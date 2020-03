Frank zit in quarantaine: Straatverbod voor ‘stronteigenwijze ouderen’?

Ergens in een van de vele apps waar ik in zit, werd net gepleit voor een totaal straatverbod voor 60-plussers. Voor u brieven gaat schrijven: het is maar ge-app, de mensen moeten hun emoties kwijt. Maar de onvoorzichtigheid waarmee senioren zich deze quarantaineweken op straat begeven, schijnt legendarisch te zijn. Een collega hoorde een AH-medewerkster klagen over ‘stronteigenwijze ouderen’, die maar geen afstand willen houden bij de kassa. Kinderen hebben het over het ‘heropvoeden’ van hun ouders. Een vriend vertelde dat de zijne, krasse zeventigers, opgetogen hadden vernomen van het ouderenuurtje bij de supermarkt. Zijn moeder: ‘Ik had eigenlijk niets nodig, maar ik ben toch maar even gaan kijken.’ Als je het over risicobeheer hebt.