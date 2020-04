Frank zit in quarantaine: T-C-E-P-S-E-R voor de mensen in de zorg

‘Kabinet negeerde jarenlang adviezen over pandemie-aan­pak’

12:14 De Nederlandse regering heeft sinds de ebola-uitbraak in West-Afrika in 2014 in drie opeenvolgende adviezen de raad gekregen kennis en kunde over pandemieën te bundelen en internationale samenwerking te zoeken. Maar actie bleef uit, blijkt uit een reconstructie van dagblad Trouw.