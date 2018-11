Frankrijk levert moordverdachte (21) Blerick over

Nieuwe trend bij de plastisch chirurg: eruitzien als je gefilterde selfie

19:57 Borstvergrotingen of neuscorrecties zijn al lang niet meer bijzonder. De eisen bij de mooi-maak-dokter worden steeds specifieker. De nieuwste hype in de esthetische chirurgie is de selfie met Instagramfilter. ,,Nergens mag nog een sproetje zitten.”