Frans en Korrie wonen met hun depressieve dochter in een vesting na terreurzomer: ‘Oud en nieuw wordt spannend’

met video Meer slachtof­fers en schade door ontploffen­de drugslabs: de dood loert altijd mee

De politie slaat alarm over de groeiende gevaren in en rond drugslabs. Aanleiding vormt de sterke toename van het aantal ernstige incidenten in die labs. Dit jaar vielen daarbij zeker twee, mogelijk drie dodelijke slachtoffers én twee zwaargewonden.

28 december