Franse ambassade en politici herdenken onthoofde leraar Parijs

Zowel bij de Franse ambassade in Den Haag als in de Tweede Kamer is vandaag de vorige week onthoofde leraar Samuel Paty herdacht. Ieder deed dat op zijn eigen wijze.

Met een minuut stilte wilde de Franse ambassadeur in Nederland, Luis Vassy, een eerbetoon aan de leraar brengen die in een voorstad van Parijs werd onthoofd door een 18-jarige moslimextremist van Tsjetsjeense afkomst. De docent had voor de klas spotprenten getoond van de profeet Mohammed in een les over vrijheid van meningsuiting.

,,Hij leerde zijn leerlingen wat de vrijheid van meningsuiting betekent. Het vermoorden van iemand die zo'n boodschap uitdraagt, is een nieuwe stap in de barbaarsheid waar we aan blootgesteld worden de laatste jaren. Dit is niet de eerste keer dat Frankrijk slachtoffer is van extreem islamitisch geweld’’, zei Vassy na de herdenking.

Buiten bij de Franse ambassade verzamelden zich ongeveer tien mensen die een eerbetoon wilden brengen aan de vrijheid van meningsuiting. Een moeder en dochter lieten weten dat ze zijn gekomen om Paty te eren en om te laten zien dat hij niet voor niets is gestorven. ,,Je mag alles vinden en zeggen, maar daar mag je een ander niet voor vermoorden. Leraren moeten vrij zijn om te zeggen wat ze willen en niet bang zijn dat ze onthoofd worden. We staan hier om te laten weten dat hij het goed heeft gedaan", zei een van hen met tranen in de ogen. Mensen legden bloemen bij de ambassade.

Vassy is geraakt door de steun in Nederland. ,,We hebben zo hard gevochten in Europa voor onze vrijheid, dat moeten we met z'n allen beschermen."

Politici

Ook politiek Den Haag stond stil bij de moord op Samuel Paty. ,,Frankrijk herdenkt vandaag Samuel Paty die het slachtoffer werd van een afschuwelijke terreurdaad”, schrijft premier Mark Rutte op Twitter in zowel Nederlands als Frans. ,,De academische vrijheid kan en mag niet ingeperkt worden en veiligheid en het vrije woord mogen het nooit verliezen van onverdraagzaamheid. NL staat zij aan zij met het Franse volk.”

Paty ,,sprak met leerlingen over hun vrijheden. Het kostte hem zijn leven”, schrijft minister en D66-leider Sigrid Kaag. ,,Ik hoop dat geen enkele docent zich door deze brute daad beperkt voelt in het vak”, zegt de bewindsvrouw. ,,De vrijheid van de leraar bewaken we samen. Vandaag eer ik die vrijheid.”

Jesse Klaver (GroenLinks) hield ook een minuut stilte voor ‘de leraar die in Frankrijk door een extremist is vermoord’, zo laat hij weten. ,,Vandaag zijn we stil, maar we zullen nooit zwijgen tegen onrecht.”

Volgens ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers komen veel politieke reacties erg laat. Op Twitter deelt hij een video waarin presentatrice Fidan Ekiz zich beklaagt over de stilte na de moord die vrijdag werd gepleegd. ,,Tegenover de barbarij van het jihadisme mogen we niet zwijgen. Nooit. En politici al helemaal niet”, zegt Segers.

Net als Segers sprak PVV-leider Geert Wilders zich ook al eerder uit over de aanslag. De voorman van de grootste oppositiepartij beklaagt zich over de ‘vreselijke stilte bij regering en Kamer’ in de dagen na de aanslag. ,,Hij liet een Mohammed-cartoon zien. Daarom is hij onthoofd. Omdat de islam dat niet toestaat”, schrijft Wilders op Twitter over Paty.

