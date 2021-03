Franse politie houdt twee verdachten van steekpartij Groningse agenten aan

Onderzoek op woonboot

Tips waardevol

,,Die informatie is waardevol gebleken in de opsporing van de verdachten’’, zegt de politie in een persbericht. ,,Mede hierdoor is de politie snel achter de identiteit van de verdachten gekomen. De politie wil dan ook iedereen die informatie heeft gedeeld van harte bedanken’’, aldus de woordvoerder.



De aanhouding in Frankrijk kwam tot stand middels een samenwerking tussen het Fugitive Active Search Team van Nederland, België en de Fransen. Met de aanhoudingen is het onderzoek niet afgerond, het Team Grootschalige Opsporing werkt verder aan de zaak.



Gisteren liet de politie al weten dat de in het hoofd en hals geraakte agent buiten levensgevaar is. Zijn collega mocht na behandeling al eerder het ziekenhuis verlaten. De nu opgepakt mannen zouden naar verluidt nog in Frankrijk zijn. Er wordt een uitleveringsprocedure gestart, aldus de politie. Hoe lang die duurt is niet duidelijk.