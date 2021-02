Fraudehelpdesk mag gegevens oplichters niet opslaan door privacywet: ‘Nieuwe aanvraag is de deur uit’

Of het nu gaat om een bankpas die over twee dagen dreigt te verlopen, een achterstallige betaling die onder dreiging van een deurwaarder direct moet worden overgeboekt of de inmiddels welbekende ‘vriend’ die via een Tikkie snel geld nodig heeft, het aantal oplichtingstrucs is nauwelijks bij te houden. Ook het afgelopen jaar, mede door de coronacrisis, heeft cybercrime een enorme vlucht genomen.