Fred kon het leven niet meer aan en nam zijn vriendin mee de dood in: ‘Keer op keer in de steek gelaten’

Druk bij aanmeldcen­trum Ter Apel, COA probeert voor iedereen slaapplek te regelen

Het is dinsdagavond druk bij het aanmeldcentrum voor vluchtelingen in Ter Apel. Sommige mensen worden elders ondergebracht voor de overnachting, laat een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten. De organisatie maakt woensdagochtend bekend of het gelukt is om voor iedereen een slaapplaats te regelen.

20 september