Fred Teeven mag zwijgen in onderzoek naar jongensprostitutie

Fred Teeven hoeft als voormalig officier van justitie voor de Criminele Inlichtingendienst (CID) niet het achterste van zijn tong te laten zien in een zaak rond een prostitutienetwerk van jongens. Dat maakte het Gerechtshof in Amsterdam vandaag bekend.

Teeven werd in 2016 voor een voorlopig getuigenverhoor opgeroepen door Bart van Well, die claimt slachtoffer te zijn geworden van een netwerk van jongensprostitutie. Van Well wil weten of de overheid op de hoogte was van het netwerk om zo de Staat aansprakelijk te stellen voor zijn schade. Volgens Van Well waren hooggeplaatste ambtenaren in de jaren '90 actief onderdeel van het netwerk.

Rolodex

Fred Teeven was als officier van justitie betrokken bij het zogeheten Rolodexonderzoek, dat in 1997/1998 werd gestart na tips dat hooggeplaatste ambtenaren (waaronder Officieren van Justitie) seks met jongensprostituees zouden hebben. Tot grote frustratie van de betrokken rechercheurs lekte het onderzoek vroegtijdig uit en zijn de verdenkingen nooit bewezen. Huiszoekingen en telefoontaps hadden daarna geen zin meer, omdat alle betrokkenen op de hoogte leken te zijn.

Teeven weigerde tijdens het getuigenverhoor in 2016 antwoord te geven op bepaalde vragen, zoals welke ambtenaren in beeld waren tijdens het politieonderzoek naar het netwerk. Wel zei hij dat oud-topman Joris Demmink niet als verdachte in beeld was en dat er naar aanleiding van het onderzoek te weinig bewijs was om tot vervolging over te gaan.

Hij verklaarde verder slechts summier over het onderzoek en beriep zich meerdere keren op zijn verschoningsrecht als oud-officier van justitie. Van de rechtbank moest hij toch gaan praten, maar Teeven ging in beroep tegen die uitspraak. Het Hof stelt nu dat Teeven zich 'ten aanzien van een tweetal specifieke vragen' mag beroepen op zijn geheimhoudingsplicht als CID-officier.

Zwijgen

Wat het Hof betreft hoeft Teeven niets te zeggen over de namen van ambtenaren die in het kader van het onderzoek opdoken en mag hij ook zwijgen over de specifieke informatie die werd gegeven over die ambtenaren.

Volgens het Hof gaat het algemeen belang met betrekking tot het geheim kunnen houden van bepaalde CID-informatie in dit geval boven verdere waarheidsvinding. Hierbij is volgens het Hof van belang dat het onthullen van bepaalde informatie ook zal betekenen dat de bron van die informatie bekend zal worden. Daarmee bestaat de kans dat de tipgevers in de toekomst niet meer met informatie over de brug zullen komen.